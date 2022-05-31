İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere soruşturma: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken görüntüdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlıların gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Şahıslar hakkında 'Hayasızca Hareket' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."



ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI



Valilikten yapılan son açıklamada ise bank üzerinde "uygunsuz vaziyette" yatan M.Ç. adlı şüphelinin güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.



Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda şüphelinin, "kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama" suçlarından 6 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.