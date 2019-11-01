İstanbul Beşiktaş'ta intihar girişimi

Beşiktaş Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Levent Semt Polikliniği çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Beşiktaş Levent'te bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Levent Semt Polikliniği çatısına saat 13.30 çıkan İbrahim Akın intihar girişiminde bulundu. Borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen İbrahim Akın için olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan İbrahim Akın yürekleri ağza getirdi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan İbrahim Akın'ı ikna etmek için yaklaşık 2 saat uğraştı.



İNTİHAR GİRİŞİMİNE BAKAYIM DERKEN KAZA



İntihar girişimi nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafikte yoğunluk oluştu. Bazıları bu anları cep telefonu ile kaydederken bazıları da araçlarından bakmayı tercih etti. Bu sırada intihar girişimine bakan iki araç maddi hasarlı kazaya neden oldu. Araçlar hemen olay yerinden çekildi.



YAKLAŞIK 50'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ



İbrahim Akın'ın poliste elliye yakın intihar girişiminden dolayı kaydının olduğu öğrenildi. İkna edilen İbrahim Akın çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü.