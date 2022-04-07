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İstanbul Beşiktaş'ta metruk binanın tavanı çöktü

Beşiktaş Ortaköy'de metruk bir binanın tavanı çöktü. Yola dökülen parçalar nedeniyle binanın önünden geçen bir otombil hasar görürken, sokak araç trafiğine kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 02:28

İstanbul Beşiktaş'ta metruk binanın tavanı çöktü

'ta metruk binanın çöken tavanından düşen parçalar yoldan geçen otomobilin hasar görmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Muvakkit Sokak'taki tek katlı metruk binanın tavanı evin iç kısmına doğru çöktü. Tavandan kopan parçaların bir kısmı da yola döküldü. O sırada binanın önünden geçen bir otomobil hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ve zabıta ekipleri de binada inceleme yaptı.

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