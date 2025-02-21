İstanbul beyaza büründü: Sokaklarda halay çekerek kutladılar

İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışına sevinen vatandaşlar sokaklarda halay çekip kar topu oynadı.

İstanbul beyaza büründü: Sokaklarda halay çekerek kutladılar

'da iki gündür kar yağışı etkisini gösteriyor.

Beyaza bürünen Beykoz Çubuklu sahilinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Sultanbeyli'de sokak ortasında horon oynayan vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi.

Kentin birçok yerinde vatandaşlar çocuklarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Pendik'te İETT otobüsüne kar topu atan çocuklar otobüsün camını kırınca, sürücü ile mahalleli arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

HALAY ÇEKTİLER

Güngören ve Küçükçekmece'de ise vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden halay çekti.

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