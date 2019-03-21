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İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; 91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan mavi halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı.
Önündeki araçlara çarparak sürükleyen otobüs, ardından yaya yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.
Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Kazada hasar gören 12 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı.
KAZA SONRASI KAMERADA