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İstanbul'da Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; 91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan mavi halk otobüsü, Beyazıt'ta durağa yaklaşırken kontrolden çıktı.
Önce 5 araca çarpan otobüs ardından yaya yoluna girdi. Kazada, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılardan bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.
KAZA SONRASI KAMERADA