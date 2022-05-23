İstanbul Beyazıt'ta silahlı kavga: 1'i polis 6 yaralı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı.

Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis sırtından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı. 2 tabanca ele geçirildi.



Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu bugün ilk defa açıldığı öğrenildi.



Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışan Selim Kanat, "Mahmut diye bir arkadaş onun da geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.