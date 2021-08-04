İstanbul Beykoz'da orman yangını

İstanbul Beykoz'da bir ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokatköy'deki çamlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir.



Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.