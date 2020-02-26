İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı

Beylükdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı.

DHA 26.02.2020 - 16:33 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 16:40

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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı.

Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı.

Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

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