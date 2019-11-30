İstanbul Beyoğlu'ndaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 gözaltı

İstanbul'da husumetli iki grup arasında çıkan kavganın silahlı saldırıya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili olayda 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Beyoğlu'nda bir internet kafede 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu ekipleri, 28 Kasım'da Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren 2 kişinin silahla ateş açması sonucu 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yusuf A'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla, Mücahit A'yı saldırıda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Şüpheliler ile yaralıların daha önce aralarında kavga yaşandığı öğrenildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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