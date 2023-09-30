İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle yarın bazı yollar kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.



Yarışın başlangıcı, Sultanahmet meydanından verilecek. Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, Yıldız yokuşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Fenerbahçe Atatürk Stadyumu üzerinden, Bağdat Caddesi'ne geçecek sporcular, Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı’nda yarışı tamamlayacak.



Toplam 92.9 km’lik güzergah, yarışın sona ereceği 12.30’a kadar kademeli olarak trafiğe açılacak.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR



Buna göre sabah saat 07.00’den itibaren trafiğe kapanacak yollar şöyle;



Sabah 07.00 itibarıyla Sultanahmet Meydanı, Keneddy caddesi, Galata Köprüsü – Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Barbaros bulvarı, 15. Temmuz Şehitler Köprüsü, Kızıltoprak –Fenerbahçe Atatürk Stadyumu, Caddebostan, Bağdat Caddesi, Çetin Emeç Bulvarının ilişkili yolları istikameti yarış sebebiyle kapalı olacak.

Güzergah geçişlerin ardından kademeli olarak açılacak.



TAHMİNİ TRAFİĞE AÇILIŞ SAATLERİ



Sultanahmet Atmeydanı, At Meydanı Cd., Ayasofya Meydanı, Babı Hümayun Cd., İshak Paşa Cd., Ahırkapı Sk. Saat 10:15’te



Kennedy Cd., Samatya U Dönüşü., (Yenikapı şehir parkı istikameti)

Saat 10:25’te



Kennedy Cd., Reşadiye Cd., Galata Köprüsü., (Yenikapı şehir parkı - Galata köprüsü istikameti) 10:30’da



Kemeraltı Cd., Meclis-i Mebusan Cd., Dolmabahçe Cd., Beşiktaş Cd., Barbaros Bulvarı., (Galata köprüsü - Barbaros Bulvarı istikameti) 10:35 te



O1 Balmumcu Bağlantısı., Balmumcu Girişi K10., Ortaköy Viyadüğü., 15 Temmuz Şehitler Köprüsü., (Barbaros Bulvarı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti) 10:45’te



İstanbul Çevre Yolu., Kadıköy Çıkışı K16., (15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Kadıköy Çıkışı K16 istikameti) Fenerbahçe Atatürk stadyumu çevresi 10:55’te



Bağdat Cd., Fener Kalamış Cd., Ahmet Mithat Efendi Cd., Operatör Cemil Topuzlu Cd., Çetin Emeç Bulvarı (5 TUR)., Oramiral Celal Eyiceoğlu Sk (5 TUR)., Bağdat Cd (5 TUR)., Fener Kalamış Cd (5 TUR)., Ahmet Mithat Efendi Cd (5 TUR)., Operatör Cemil Topuzlu Cd (5 TUR)., Çetin Emeç Bulvarı ( BİTİŞ )12:30’de trafiğe açılacak.

