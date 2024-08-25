İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.”

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı

İstanbul Boğazı, gemi arazası nedeniyle çift yönlü olarak geçişe kapatıldı. Karar Sredina adlı tankerin makine arızası yapması üzerine geçici süreyle alındı.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, 171 metre uzunluktaki gemiyi kurtarmak için 3 römörkörün olay yerine yönlendirildiği belirtildi. KEGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

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