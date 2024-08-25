İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki SREDINA isimli tankerin Beykoz Poyrazköy açıklarında motor arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı.
KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SREDINA isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.
Romanya’dan Libya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. pic.twitter.com/NIf7ONFU4Z— KEGM (@kiyiemniyet) August 25, 2024
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