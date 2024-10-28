İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.



Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.