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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul'da denizde görüş mesafesini düşüren sis sebebiyle sabah saatlerinde Boğaz'daki trafiği tedbiren çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini yitirmesi ve görüş mesafesinin de artmasıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 09.00'dan itibaren normale döndü.

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