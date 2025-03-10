İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.
İstanbul'da denizde görüş mesafesini düşüren sis sebebiyle sabah saatlerinde Boğaz'daki gemi trafiği tedbiren çift yönlü askıya alındı.
Sisin etkisini yitirmesi ve görüş mesafesinin de artmasıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 09.00'dan itibaren normale döndü.
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