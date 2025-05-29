İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Boğazı'nda trafiği saat 08.00'de çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

Transit gemi trafiğinin askıya alınma nedeni ise yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi.

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