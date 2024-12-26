İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan "Cordelıa Moon" isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalandı.

Tankerin arızalanmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu.

274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan, Kurtarma -8 ve Kurtarma-10 römorkörleri olay yerine sevk edildi.

Gemi, halatlar yardımıyla emniyete alındı.