İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadesi kullanıldı.
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