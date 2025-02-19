İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Boğazı sis nedeniyle geçici olarak trafiğine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Öne Çıkan Video

Dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada yedi yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...