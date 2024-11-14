İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 06.50 itibarıyla geçici bir süreyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; gemi trafiğinin askıya alınma nedeni "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması.
İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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