İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, bir gemideki arıza nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. 

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