İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
03.08.2026 08:00
Son Güncelleme: 03.08.2026 08:02
IHA
Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle İstanbul Boğazı ve çevresinde görüş mesafesi azaldı.
Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru seferleri iptal edilirken, Şehir Hatları seferinin devam ettiği belirtildi.
Kıyı Emniyeti yetkilileri Boğaz hattının geçici süre için trafiğe kapatıldığını bildirdi.