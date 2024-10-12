İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki "B LINE" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı.

Gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.



KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.



Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.

