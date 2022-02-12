İstanbul Boğazı saat 21.40'ta gemi trafiğine açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda Kurtarma-1-5-10-11 römorkörleri ve KEGM-3 botları refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği belirtilerek "İstanbul Boğazı 21.40 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açılacaktır." bilgisi paylaşıldı.



Gemi, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken saat 16.45 sularında İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapmıştı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.