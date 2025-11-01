İstanbul sis altında: Görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

Üsküdar, Başakşehir ve Arnavutköy'de sis bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Başakşehir'de yüksek katlı binalar ve ağaçlar sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.