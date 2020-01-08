İstanbul Boğazı ve limanlardan 1 milyon metreküp atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Boğaz'dan geçen gemilerin atıkları İSTAÇ tarafından kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.



İBB, gemi atıklarının denize dökülmesini engellemek için İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin atıklarını Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde topluyor. Gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli atıklar geri kazanılarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.



YILDA 20 BİN METREKÜP ATIK YAĞ EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILIYOR

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi, EUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliği üyesi olan İBB iştiraki İSTAÇ tarafından yönetiliyor. Boğaziçi'nde 13 gemi ve 3 kara tankeri ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Gemilerden kaynaklanan atıklar, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplanarak geri dönüştürülüyor.



Tesiste yılda ortalama 110 bin metreküp sintine, slop, slaç gibi petrol ve petrol türevli atıklar fiziksel (susuzlaştırma) ve kimyasal işlemlerden geçirilerek arıtılıyor. Yapılan işlemler neticesinde yılda 20 bin metreküp atık yağ ekonomiye geri kazandırılıyor.



Bu çerçevede, 2005 yılından bu yana İstanbul boğazı ve limanlarını kullanan 43 bine yakın gemiden yaklaşık 1 milyon metreküp üzerinde atık toplanarak İstanbul Boğazı'nın korunmasına önemli bir katkı sağlandı.



Gemilerden alınan çöp atıkları da Kemerburgaz, Odayeri ve Kömürcüoda'daki düzenli depolama alanlarında güvenle bertaraf ediliyor. Toplanan pis su (zehirli sıvı maddeler), ambalaj ve yük atıkları ise kolektör ile İSKİ'nin en yakın atık su arıtma tesisine ulaştırılıyor.



Son teknolojinin kullanıldığı tesislerde arıtılan atıklar, çevreye zarar vermeden doğaya geri döndürülüyor.

