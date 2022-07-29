İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 19:40 | Son Güncelleme : 29.07.2022 - 22:36

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir gemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. 

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

134 metre boyundaki ''SPARTA'' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.

SPARTA isimli kargo gemisi SPARTA isimli kargo gemisi

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