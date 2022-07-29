İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 19:40 | Son Güncelleme : 29.07.2022 - 22:36
Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir gemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
134 metre boyundaki ''SPARTA'' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.