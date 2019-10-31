İstanbul Boğazı'na özel koruma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Boğaziçi'ni kaçak yapılardan arındırmak ve silüetini korumak için düğmeye bastı. Bu kapsamda bakanlık, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı.



Hürriyet gazetesinin haberinde yer alan taslağa göre Boğaz hattını korumak için Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlığa bağlı Anadolu ve Avrupa yakası ile tarihi yarımada da 3 tane Boğaziçi Koruma ve Düzenleme Komisyonu da kurulacak. Boğaz hattının korunması, yeşil alanın artınlması, riski olan binaların yenilenmesi ve İstanbul'da ekolojik koridorlar oluşturmak için kurulacak komisyonlarda şehir planlama, orman mühendisleri, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Kurulacak komisyon Boğaziçi'nde doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel arkeolojik ve kentsel sit ile kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına ilişkin konular ve uygulamalar ile kültür ve tabiat varlıklarının onanmina öncelik verecek.



KAÇAKLAR YIKILACAK



Taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak, aykırı olanlar yıkılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler de alınacak. Bu alanda silueti bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek. Mevcut Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde konut alanları haricinde yükseklik ve emsal kısıtlaması bulunmuyordu. Yeni taslağa göre silueti etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dahil edildi. Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar korunacak. Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.

