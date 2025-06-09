İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

İstanbul'da Barış Can Karaman (27) isimli genç, Ortaköy sahilinde köprü ayağına yakın bir noktada akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler Karaman'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geniş bir çevrede tarama faaliyetleri sürüyor. Gencin, 1 ay önce askerden döndüğü ve cankurtaranlık yaptığı öğrenildi.