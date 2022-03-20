İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin ardından normale döndü.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 05:41

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

ANNAMARIA D isimli kargo gemisi İstanbul Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-6 botu refakatinde Büyükdere'ye demirletildi.

Kargo gemisinin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

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