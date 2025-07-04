İstanbul Boğazı'nda ceset bulundu
İstanbul Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu. Ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İstanbul Sarıyer Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelereni tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
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