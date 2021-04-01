İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü

İHA - NTV Haber - DHA 01.04.2021 - 11:55
İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar yaşandı.
Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle bir süre sürüklendi.
YALIYA ÇARPMAK ÜZEREYKEN SON ANDA DURDU
Acil demir atan gemi, kıyıya doğru kontrolsüz olarak ilerledi, bir yalıya çarpmak üzereyken son anda durdu.
GEMİ AHIRKAPI LİMANI'NA ÇEKİLDİ
Kıyı Emniyeti, kurtarma römorkörlerini olay yerine gönderdi.
Bir kılavuz kaptan gemiye çıkarıldı. Gemi Ahırkapı Limanı'na çekildi.