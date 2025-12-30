İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da Beşiktaş açıklarında Liberya bayraklı EGE-M isimli kuru yük gemisi makine arazı ve fırtına nedeniyle saat 07.50 sıralarında sürüklenmeye başladı.

Geminin kıyıya doğru sürüklendiğini gören vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Beşiktaş İskelesi'nde bulunan vatandaşlar panikle kaçtı.

190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğindeki kuru yük gemisi iskeleye ramak kala son anda durdu. Ardından gemi iskeleden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.

Hatay'a gideceği öğrenilen geminin Yenikapı açıklarında demirliği öğrenildi.

"ÇARPMASINA 3-5 METRE KALMIŞTI, BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ"

Yılmaz Aslan, "Gemi süratli bir şekilde geliyordu. Çarpmasına 3-5 metre kalmıştı. Birden yavaşladı. Motor durdu. Sonra geri geri gitti. Panik oldu. Elektriği kestiler. Meydanı boşalttılar. İnsanlar kaçıştılar. Geminin içinden insanlar çıktı sağa sola koştular. Durumu toplayınca normale döndü. Büyük bir felaket olabilirdi." dedi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE YAŞANDI"

Orhan Karaytu ise, "Bir baktık gemi üzerimize geliyor, tezgahı bırakıp kaçtık. Büyük bir tehlike yaşandı." diye konuştu.