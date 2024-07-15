İstanbul Boğazı'nda gaziler ve şehitlerin anısına saygı seyri

Genel müdürlükte görev yapan gaziler ile terör olaylarında ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı etkinliğe 3 hızlı tahlisiye botu, 3 RHIB bot ve 2 römorkör katıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün merkez yerleşkesinden başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Ortaköy, Beşiktaş ve Üsküdar sahiline paralel geçiş yaptı.



Bu noktalardan geçen deniz araçları vatandaşlar tarafından izlendi.