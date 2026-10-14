İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Sürüklenerek ters döndü
14.10.2026 03:17
İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan gemi sürüklenerek ters döndü
İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Arıza yaşayan gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri eskortluğunda boğazdan ayrıldı.
Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.
Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansırken gemi takip sisteminden sürüklenmesi görüldü.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.
Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.