İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Trafik çift yönlü askıya alındı

Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan "Zaltron" isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptı.



İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma-3, kurtarma-5 ve kurtarma-9 isimli römorkörleri sevk edildi.



Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Gemi, ekipler tarafından kurtarıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için ”Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.