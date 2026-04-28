İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Yalıya çarpmaya metreler kala karaya oturdu
28.04.2026 01:43
Son Güncelleme: 28.04.2026 01:57
DHA
İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşayan 147 metrelik Türk bayraklı gemi, İstinye’de yalıya çarpmaya metreler kala karaya oturdu.
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki "Kappa" isimli bir gemide dümen arızası yaşandı.
Kontrolden çıkan gemi Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala karaya oturdu.
Olay üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bir konteyner gemisi olan KAPPA, 147 metre uzunluğunda 23 metre genişliğinde.