İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: 2 ölü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir kuru yük gemisi, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Kazada batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

NTV Haber - DHA 17.06.2021 - 17:48

İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: 2 ölü

İlişkili Haberler

Kartal açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Kartal açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Denizi kirleten gemiye suçüstü

Denizi kirleten gemiye suçüstü

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS Rosaila'' isimli gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Kıyı Emniyeti'ne ait bir römorkör ile iki tahlisiye botu kazaya müdahale etti.

Olay yerine balık adamlar da sevk edildi.

Batan 7 metrelik teknedeki bir kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

180 metrelik Portekiz bandıralı yük gemisi, demirleme alanına çekildi.

Balıkçı teknesi ise bulunduğu yerden halatlara bağlanarak çıkartıldı, Poyraz Limanı'na götürüldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...