İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: 2 ölü

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS Rosaila'' isimli gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Kıyı Emniyeti'ne ait bir römorkör ile iki tahlisiye botu kazaya müdahale etti.

Olay yerine balık adamlar da sevk edildi.

Batan 7 metrelik teknedeki bir kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

180 metrelik Portekiz bandıralı yük gemisi, demirleme alanına çekildi.



Balıkçı teknesi ise bulunduğu yerden halatlara bağlanarak çıkartıldı, Poyraz Limanı'na götürüldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.