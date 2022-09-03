İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeki bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle Kandilli'ye demirledi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 03:19 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 04:19

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İlişkili Haberler

Karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Boğazı'nda arıza yapan kargo gemisi nedeniyle Boğaz trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...