İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 

Bakanlığın açıklamasında "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...