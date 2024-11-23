İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Bakanlığın açıklamasında "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
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