İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.



İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.



GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ



Demir atan geminin kurtarılması için olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.



