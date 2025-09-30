İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinde meydana gelen arıza nedeniyle gemi trafiği bir süreliğine askıya alındı.
Balıkesir Bandırma'dan Rusya'ya giden "ARDA" isimli kargo gemisinde İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada makine arızası yaşandı.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KURTARMA-4" ve "KURTARMA-6" isimli römorkörlerin yardımıyla, arıza yaşayan 98 metre boyundaki gemi Sarıyer Büyükdere yakınlarına çekildi.
Gemi güvenli bir noktaya getirilene kadar Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.
Bir süre çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çalışmaların ardından tekrar açıldı.
- Etiketler :
- Gemi
- İstanbul Boğazı
- Arıza