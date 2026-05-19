İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

19.05.2026 12:06

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları devam ediyor.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından 7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Boğazı'nda düzenlendiği bildirildi.

 

Açıklamada, bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery