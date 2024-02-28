İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

HAVA TRAFİĞİ DE SİSTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.



Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.



Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.



Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.



Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 09.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.



İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.