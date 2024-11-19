İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını bildirdi.



Bakanlıktan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.