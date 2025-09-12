İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu

Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde bir kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde bir kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan TAHLİSİYE-2 botuyla yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.