İstanbul Boğazı’nda midye operasyonu

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kaçak karakıllı midye avcılığı başta olmak üzere kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği katıldı.



Denetimde bir teknenin yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yaptığı İBB Deniz Zabıta Amirliği su altı kamerasıyla tespit edildi.



Su altında çuval içinde doldurulmuş şekilde yaklaşık 1,5 ton kara kıllı midye dolu çuval ele geçirildi. Ele geçirilen çuval, İBB’ye bağlı İSTAÇ teknesi tarafından açığa sürüklenerek doğal ortamına bırakıldı. Yasadışı su ürünleri avcılığı yapan teknenin kaptanı dahil toplam 5 kişiye 41 bin 724 lira idari para cezası kesildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun