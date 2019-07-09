İstanbul'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 312 botu ile Boğaz’da gezi tekneleri ve eğlence mekanlarına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi gerçekleştirildi.



Denetimlere katılan İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda alınan karar gereği yapılan denetimlerin amacının kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak olmadığını söyledi.

Öztürk, "Amaç gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

36 BİN 95 TL İDARİ CEZA

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise Sahil Güvenlik ekipleriyle beraber rutin ses desibel kontrollerinin yapıldığını belirterek belirlenen desibel miktarını aşan işletme ve firmalara cezai müeyyide uygulandığını dile getirdi.

Temel amaçlarının İstanbullunun gürültünün az olduğu, konforlu bir şekilde yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Güner, bu çerçevede sık sık denetimler yaptıklarını bildirdi.

Güner, gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.