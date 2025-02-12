İstanbul Boğazı'nda sis esareti: Vapur seferleri iptal

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı. Bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle otoyollarda araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Boğazı'nda sis esareti: Vapur seferleri iptal

İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı.

Otoyollarda da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düştü. Araçlar da sis nedeniyle dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

İstanbul Boğazı'nda sis esareti: Vapur seferleri iptal - 1

BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bu sabah yapılacak 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

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