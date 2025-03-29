İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sis Üsküdar ve çevresiyle Beşiktaş'ta da etkili oldu.
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