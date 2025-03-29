İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul ’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Sis Üsküdar ve çevresiyle Beşiktaş'ta da etkili oldu.