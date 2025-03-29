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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor - 1

Sis Üsküdar ve çevresiyle Beşiktaş'ta da etkili oldu.

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