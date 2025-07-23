İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti ekipleri, İstanbul Boğazı'nda, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekneyu kurtardı.
İstanbul Beykoz'da, 4 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle Boğaz'da sürüklenmeye başladı.
Devreye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri girdi.
Ekipler tekneyi Poyrazköy Limanı'na çekti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olayla igili şu açıklama yapıldı:
''Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Poyrazköy Limanı’nda emniyete alındı.”
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